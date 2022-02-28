Почему так сложно рассчитать, сколько денег уйдёт на борьбу с глобальным потеплением

Как отмечает экономист Мэтью Э. Кан, предположить, что ждёт планету из-за глобального потепления в 2040 году и далее, невероятно сложно. В этом случае существует множество «известных неизвестных» значений. К тому же экономические модели климата включают в себя большое количество пунктов.

Подобные модели призваны ответить на несколько вопросов, связанных с прогнозом изменения климата. Например: что будет с показателями мировой экономики, если мы сегодня введём налог на углекислый газ? если все страны мира введут налог на выбросы углерода, то насколько они уменьшатся в будущем году? что в итоге удастся получить в экономическом плане при сокращении выбросов парниковых газов? что случится с экономикой и жизнью людей в целом, если никаких мер по изменению количества выбросов газов не будет принято?

Также для создания моделей учёные должны спрогнозировать средний мировой доход на душу населения на каждый будущий год. Однако для этого нужно предположить, как будет изменяться экономика, технологии, количество и качество рабочей силы, число людей в мире.