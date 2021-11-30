Почему танк Т-72 до сих пор остаётся основным в российской армии

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Авторы напомнили, что к моменту распада Советского Союза было выпущено около 18 тысяч танков Т-72. Две тысячи до сих пор находятся на вооружении российской армии. Танк, конечно, модернизировали.

Авторы отметили, что одно из главных достоинств боевой машины — 125-мм гладкоствольное орудие 2А46М5. Также хороша система управления огнем «Калина» с автоматическим отслеживанием бронетехники противника, лазерным дальномером с тепловизионным прицелом. Помимо этого, Т-72 может стрелять новейшими бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, а также запускать противотанковые ракеты АТ-11.

Ещё у Т-72 есть современная броня «Контакт-5», способная защитить от противотанковых ракет противника. В целом, танк мобильный и хорошо защищён от попаданий снарядов противника.

А вот слабым место машины авторы назвали броню в верхней части башни. Она уязвима для американских противотанковых ракет «Джавелин». Тем не менее Т-72 — хорошая «рабочая лошадка».