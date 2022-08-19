Почему трудно создавать квантовые компьютеры

Дело в том, что в природе системы обычно либо хорошо масштабируются, либо хорошо контролируются. А вот квантовый компьютер должен отвечать сразу двум критериям: масштабируемость и высокоточный контроль на уровне индивидуальных частиц.

«Мы сегодня продолжаем находиться в поиске идеальной физической платформы для квантовых компьютеров. В России и в мире основными считаются четыре платформы: сверхпроводники, нейтральные атомы, фотоны и ионы. Сегодня разные способы реализации конкурируют между собой», — уточнил Фёдоров.