Почему трудно создавать квантовые компьютеры

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Почему трудно создавать квантовые компьютерыОбъяснил эксперт
Руководитель научных групп «Квантовые информационные технологии» НИТУ «МИСиС» и Российского квантового центра Алексей Фёдоров рассказал, почему создать квантовый компьютер — сложная задача.
Дело в том, что в природе системы обычно либо хорошо масштабируются, либо хорошо контролируются. А вот квантовый компьютер должен отвечать сразу двум критериям: масштабируемость и высокоточный контроль на уровне индивидуальных частиц.
«Мы сегодня продолжаем находиться в поиске идеальной физической платформы для квантовых компьютеров. В России и в мире основными считаются четыре платформы: сверхпроводники, нейтральные атомы, фотоны и ионы. Сегодня разные способы реализации конкурируют между собой», — уточнил Фёдоров.