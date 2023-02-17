Почему у человека появились кудрявые волосы? Эксперимент объяснил

Учёные уже давно предполагают, что волосы на голове эволюционировали, чтобы помочь нам сохранять прохладу. Такое объяснение звучит логично, но науке нужны достоверные данные.

Поэтому во время эксперимента на манекен надевали парик из человеческих волос и помещали в камеру с климат-контролем. Оказалось, что манекен действительно поглощает меньше тепла с волосами, чем без них. Исследователи протестировали на манекене несколько различных типов париков, включая парики с прямыми волосами, вьющимися и тугими кудрями. Последние лучше всего защищали манекен от «солнечного» излучения.