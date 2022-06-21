Почему у деревьев корни находятся почти на поверхности

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Почему у деревьев корни находятся почти на поверхностиОбъясняет эксперт
Нередко корни дерева расположены всего в 20-30 см от поверхности земли. Но почему так близко? И для чего это нужно?
Дело в том, по словам доктора Эммы Дэвис, что деревья должны иметь доступ к кислороду и воде. Эти вещества содержатся в особых подземных карманах, которые ещё называют почвенными порами. Вообще при идеальных условиях окружающей среды корни могут находиться и на большей глубине. Однако нередко этому препятствуют плотная почва, камни, коренная порода.
Поскольку получить доступ к кислороду либо воде становится из-за разных препятствий тяжело, то корни деревьев просто остаются ближе к поверхности. Также повлиять на это может и засуха.