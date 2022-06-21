Почему у деревьев корни находятся почти на поверхности

Дело в том, по словам доктора Эммы Дэвис, что деревья должны иметь доступ к кислороду и воде. Эти вещества содержатся в особых подземных карманах, которые ещё называют почвенными порами. Вообще при идеальных условиях окружающей среды корни могут находиться и на большей глубине. Однако нередко этому препятствуют плотная почва, камни, коренная порода.