Почему у людей меньше волос, чем у других животных

Отмечается, что то же самое произошло с некоторыми другими млекопитающими, в том числе с предками носорогов, голых землекопов и дельфинов. У безволосых животных, которых изучали исследователи, были мутации в одних и тех же генах, в том числе в тех, которые способствуют росту волос.

Учёные исследовали более 19 000 генов у десятков видов млекопитающих. «Поскольку животные находятся под эволюционным давлением и вынуждены терять волосы, гены, кодирующие их, становятся менее важными. Вот почему они ускоряют скорость генетических изменений, разрешенных естественным отбором. Некоторые генетические изменения могут быть причиной выпадения волос. Другие могут быть сопутствующими повреждениями после прекращения роста волос», — отметили исследователи.