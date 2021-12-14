Почему у людей настолько тонкая кожа

Все могут понять, насколько это неприятно - замечать на коже синяки даже после того, как несильно ударились об угол стола, или раны от бумаги. Раздражать могут и прыщи. Однако, по словам автора статьи, эти недостатки станут незначительными, если вспомнить о полезных свойствах кожи.

Прежде всего, в коже содержится меланин, защищающий от вредного воздействия солнца. Кроме этого, есть потовые железы, благодаря которым наши далёкие предки могли относительно комфортно чувствовать себя при перемещении на большие расстояния. Нельзя не сказать и о большом количестве нервных окончаний на руках.