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Почему у людей настолько тонкая кожа

И какие преимущества это даёт
Поранить кожу очень просто: сделать это можно даже листком бумаги. Но зачем человеку такая тонкая кожа? Об этом - в материале BBC Science Focus Magazine.
Почему у людей настолько тонкая кожа

Все могут понять, насколько это неприятно - замечать на коже синяки даже после того, как несильно ударились об угол стола, или раны от бумаги. Раздражать могут и прыщи. Однако, по словам автора статьи, эти недостатки станут незначительными, если вспомнить о полезных свойствах кожи.

Прежде всего, в коже содержится меланин, защищающий от вредного воздействия солнца. Кроме этого, есть потовые железы, благодаря которым наши далёкие предки могли относительно комфортно чувствовать себя при перемещении на большие расстояния. Нельзя не сказать и о большом количестве нервных окончаний на руках.

Почему у людей настолько тонкая кожа

И это ещё не всё. Кожа также легко адаптируется к условиям окружающей среды. Поэтому учёные работают над созданием искусственно выращенных кожных трансплантатов, которые позволят доставлять в организм необходимые вещества для лечения различных заболеваний.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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