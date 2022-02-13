Почему у людей не падает аппетит даже при хронических болях

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Почему у людей не падает аппетит даже при хронических боляхА наоборот возрастает
Учёные выяснили, почему при хронических болях у людей может меняться пищевое поведение. В некоторых случаях это даже приводит к ожирению.
Исследователи пояснили, что получение удовольствия от еды зависит от того, как наш мозг реагирует на то, что мы едим. В новом исследовании учёные изучали реакцию мозга на сахар и жир.
Они обнаружили, что пациенты с хронической болью в пояснице со временем стали испытывать проблемы с продуктами с высоким содержанием жиров и углеводов, такими как мороженое и печенье. Сканирование мозга показало нарушение сигналов насыщения.
Эта научная работа демонстрирует, что ожирение у пациентов с хронической болью может быть вызвано не недостатком движения, а изменением пищевых привычек. Оказалось, что с этим связано прилежащее ядро головного мозга. Оно уменьшалось у людей с хроническими болями.
Источник: Neuroscience News