Почему у людей не падает аппетит даже при хронических болях

Исследователи пояснили, что получение удовольствия от еды зависит от того, как наш мозг реагирует на то, что мы едим. В новом исследовании учёные изучали реакцию мозга на сахар и жир.

Они обнаружили, что пациенты с хронической болью в пояснице со временем стали испытывать проблемы с продуктами с высоким содержанием жиров и углеводов, такими как мороженое и печенье. Сканирование мозга показало нарушение сигналов насыщения.

Эта научная работа демонстрирует, что ожирение у пациентов с хронической болью может быть вызвано не недостатком движения, а изменением пищевых привычек. Оказалось, что с этим связано прилежащее ядро головного мозга. Оно уменьшалось у людей с хроническими болями.