Почему у людей одного пола депрессия случается чаще, чем у другого

Так, исследователи описали связь между длинной некодирующей РНК и депрессией. В частности, они изучили тип днкРНК под названием FEDORA, поскольку предыдущие работы показали, что он может быть связан с болезнью.

Учёные сравнили уровни FEDORA у женщин и мужчин. Самые высокие уровни обнаружили у пациенток, страдающих хронической депрессией. Исследователи также генетически запрограммировали подопытных мышей на экспрессию большего количества днкРНК, чем обычно. Оказалось, что это приводит к большему количеству симптомов тревоги и депрессии, но только у самок мышей.