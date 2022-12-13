Почему у людей одного пола депрессия случается чаще, чем у другого

17:18, 13 декабря 2022
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Почему у людей одного пола депрессия случается чаще, чем у другогоЖенщины страдают этим чаще
Учёные, похоже, нашли ключ к ответу на вопрос, почему у женщин в два раза чаще диагностируют хроническую депрессию, чем у мужчин.
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Так, исследователи описали связь между длинной некодирующей РНК и депрессией. В частности, они изучили тип днкРНК под названием FEDORA, поскольку предыдущие работы показали, что он может быть связан с болезнью.
Учёные сравнили уровни FEDORA у женщин и мужчин. Самые высокие уровни обнаружили у пациенток, страдающих хронической депрессией. Исследователи также генетически запрограммировали подопытных мышей на экспрессию большего количества днкРНК, чем обычно. Оказалось, что это приводит к большему количеству симптомов тревоги и депрессии, но только у самок мышей.