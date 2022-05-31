Почему у многих кошек лапы белого цвета

Сегодня в 18:40
1 мин.
Почему у многих кошек лапы белого цветаОбъясняет эксперт
Замечали ли вы, что многие кошки имеют белые «носочки» на лапах? На самом деле связано это с эволюционными изменениями этих животных.
По словам автора BBC Science Focus Magazine, белые «носочки» на лапах котов и кошек - результат одомашнивания. Животные, которых 10 тысяч лет назад удалось приручить, были скрещены. Это было сделано, чтобы они стали более дружелюбными и спокойными. Но в итоге у них ещё образовались и белые пятна на лапах.
Людям такие необычные отметины понравились, поэтому они начали разводить подобных кошек дальше. Со временем такие белые «носочки» и пятна стали появляться и всё большего количества животных.