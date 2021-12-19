Почему у нас появляются ложные воспоминания

Кратко об исследовании пишет Naked Science. В эксперимент учёных участвовали около 24 человек. Они должны были посмотреть 70 коротких видеороликов. На следующий день они снова смотрели видео, но теперь половину клипов прерывали во время показа без предупреждения.

Такие события были неожиданными для участников, поэтому в мозге происходил выброс таких нейротрансмиттеров, как дофамин, ацетилхолин и норэпинефрин. Это помогало запечатлеть событие подробнее. На третий день участников спросили, как хорошо они помнят сюжет видео. Опрос показал, что большинство людей додумали содержание прерванных роликов. То есть у них появлялись ложные воспоминания.

Учёные решили подробнее изучить то, что происходит в мозге в момент, когда люди сталкиваются с неожиданным событием. Оказалось, что если участники смотрели видео до конца, активность гиппокампа была стабильной. А вот при прерывании видео на середине стабильность нарушалась, происходил словно переход в «другой режим», что обновляло содержание запомненной информации. Чем более нестабильным был паттерн, связанный с прерыванием, тем больше ложных воспоминаний возникало.