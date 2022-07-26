Почему у некоторых акул голова в форме молота: это даёт несколько преимуществ

Почему у некоторых акул голова в форме молота: это даёт несколько преимуществО них рассказал учёный
Гэвин Нейлор, исследователь из Университета Флориды, изучающий акул, подчёркивает, что у необычной формы головы, которой обладают акулы-молоты, есть преимущества.
Вообще эксперты считают, что таких преимуществ у этого хищника три. Первое связано со зрением. Глаза у акулы-молота расположены с двух противоположных сторон, и это даёт ей возможность видеть всё, что происходит вокруг.
Второе преимущество - наличие специальных органов чувств у такой рыбы. Называются такие органы «ампулы Лоренцини». Расположены они в нижней части «молота». Благодаря эти порам акула может находить электричество, а также обнаруживать на дне океана добычу. У других видов акул тоже есть эти органы, но у акул-молотов их больше.
Третье преимущество акул-молотов заключается в том, что «молот» позволяет рыбе быстрее поворачивать во время плавания. Это даёт возможность также быстрее ловить добычу.