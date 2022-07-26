Почему у некоторых акул голова в форме молота: это даёт несколько преимуществ

Второе преимущество - наличие специальных органов чувств у такой рыбы. Называются такие органы «ампулы Лоренцини». Расположены они в нижней части «молота». Благодаря эти порам акула может находить электричество, а также обнаруживать на дне океана добычу. У других видов акул тоже есть эти органы, но у акул-молотов их больше.

Третье преимущество акул-молотов заключается в том, что «молот» позволяет рыбе быстрее поворачивать во время плавания. Это даёт возможность также быстрее ловить добычу.