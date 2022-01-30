Почему у одних людей высокий болевой порог, а у других – низкий

Почему у одних людей высокий болевой порог, а у других – низкийОбъясняет британское издание BBC Science Focus Magazine
По словам автора, болевой порог представляет собой некую точку, в которой давление, температура, острота пищи и т.п. способны вызвать у человека боль. При этом существует и терпимость к боли - то, насколько человек может терпеть боль, продолжая при этом функционировать.
Бывает так, что у человека низкий болевой порог, но при этом он способен долго терпеть болевые ощущения. Это будет означать, что у него довольно высокая толерантность (терпимость) к боли.
В целом и толерантность к боли, и болевой порог зависят от нескольких факторов. Среди них - пол, возраст. К примеру, научные исследования показывают, что женщины в целом более чувствительны к боли, чем мужчины, и в то же время толерантность женщин к боли значительно возрастает во время беременности и родов.
Кроме того, заключает автор, многие факторы, от которых зависит способность переносить боль и болевой порог, постоянно меняются.