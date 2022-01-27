Почему у пингвинов костей в два раза меньше, чем у человека

Почему у пингвинов костей в два раза меньше, чем у человекаРассказывает ветеринар
Ветеринар Джули Шелдон отмечает, что пингвины с точки зрения строения их тела намного сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Вообще людей или домашних животных (вроде собак, кошек) они мало напоминают внешне. Однако скелеты и суставы с ними у них схожи. Более того, у пингвинов имеются даже локти и голени, но костей только 112 (у людей - 206).
Почему так случилось? В процессе эволюции у пингвинов некоторые кости просто срослись вместе: кости спины, ног. Причём так как пингвины способны плавать и в то же время живут на суше, скелет у них - уникален по сравнению с другими птицами.
Самые первые пингвины, как полагают специалисты, не могли летать. Но поскольку современные виды проводят в воде много времени, у них развились плотные и большие кости, не похожие на кости летающих птиц. Крылья также изменились: они превратились в короткие, плоские, жёсткие плавники, которые не могут сгибаться, как у способных летать птиц. Наконец, в целом костей у них меньше, чем у остальных птиц.