Почему у пингвинов костей в два раза меньше, чем у человека

Почему так случилось? В процессе эволюции у пингвинов некоторые кости просто срослись вместе: кости спины, ног. Причём так как пингвины способны плавать и в то же время живут на суше, скелет у них - уникален по сравнению с другими птицами.

Самые первые пингвины, как полагают специалисты, не могли летать. Но поскольку современные виды проводят в воде много времени, у них развились плотные и большие кости, не похожие на кости летающих птиц. Крылья также изменились: они превратились в короткие, плоские, жёсткие плавники, которые не могут сгибаться, как у способных летать птиц. Наконец, в целом костей у них меньше, чем у остальных птиц.