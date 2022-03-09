Почему у растений на одной и той же территории форма листьев может быть разной

Почему у растений на одной и той же территории форма листьев может быть разнойОбъясняет эксперт издания BBC Science Focus Magazine
По словам эксперта Хелен Пилчер, листья могут быть самых разных форм и размеров. Главная их задача заключается в том, чтобы улавливать солнечный свет и при помощи этой энергии осуществлять фотосинтез. Внутри растения - в хлоропластах - углекислых гах и вода становятся глюкозой и кислородом.
На процесс фотосинтеза сильно влияет структура листа. Если лист сам по себе большой, то у них может быть больше хлоропластов, а значит они могут поглощать больше солнечного света и создавать больше глюкозы. Однако подобные листья также довольно быстро теряют тепло.
Разные виды растений, живущих на одной и той же территории (в одной экосистеме) могут иметь различные формы листьев. Связано это с тем, что в природе существуют разные способы достичь компромисса между способностью эффективно транспортировать воду, свести к минимуму потери воды, отталкивать патогены, отпугивать травоядных.
Например, по-разному решили эту проблему грабы, буки и дубы. У первых двух листья идентичной формы - с мелкими зазубринами. У дуба же лопастные листья, имеющие гладкие края.