Почему у растений на одной и той же территории форма листьев может быть разной

По словам эксперта Хелен Пилчер, листья могут быть самых разных форм и размеров. Главная их задача заключается в том, чтобы улавливать солнечный свет и при помощи этой энергии осуществлять фотосинтез. Внутри растения - в хлоропластах - углекислых гах и вода становятся глюкозой и кислородом.

На процесс фотосинтеза сильно влияет структура листа. Если лист сам по себе большой, то у них может быть больше хлоропластов, а значит они могут поглощать больше солнечного света и создавать больше глюкозы. Однако подобные листья также довольно быстро теряют тепло.