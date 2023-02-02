Почему у рожающих женщин ниже риск "заработать" инсульт

Ишемический инсульт вызывается блокировкой притока крови к мозгу и является наиболее распространенным типом инсульта. Внутримозговое кровоизлияние вызывается кровотечением в мозге.

"Наше исследование предполагает, что более высокий уровень эстрогена, обусловленный рядом репродуктивных факторов связан с более низким риском ишемического инсульта и внутримозгового кровоизлияния", - сказал автор исследования Пейдж Сонг.

В исследовании приняли участие 122 939 женщин в постменопаузе со средним возрастом 58 лет, проживающих в Китае и не имевших инсульта на начало исследования.

Выяснилось, что у женщин с наибольшей продолжительностью репродуктивной жизни (в это время вырабатывается большое количество эстрогена) риск ишемического инсульта был на 5% ниже, а риск внутримозгового кровоизлияния - на 13% ниже по сравнению с женщинами с наименьшей продолжительностью репродуктивной жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.