Почему у вас тормозят Google и YouTube? Роскомнадзор ни при чём

Пользователи жалуются, что иногда в YouTube провисает загрузка видео (приходится ждать, пока ролик догрузится прямо во время просмотра), дольше стали грузиться страницы, медленным стал и поиск через Google. Как поясняет DTF, скорее всего дело в том, что Google отключила в России часть серверов Google Global Cache. Именно это оборудование позволяло ускорять загрузку страниц.

Что интересно, ранее российские провайдеры говорили, что отключение серверов никак не повлияет на скорость. Сама Google объясняла решение «изменениями правовой практики».

Отмечается, что ускорить сервисы помогает VPN.