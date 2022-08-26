Почему у жителей Азии больше неандертальских генов, чем у европейцев

Исследователи пояснили, что у современных азиатских популяций, похоже, больше ДНК неандертальцев, чем у современных европейцев. А это странно, потому что неандертальцы жили на территории современной Европы.

«Оценивая морфологию лица, мы можем проследить, как популяции перемещались и взаимодействовали с течением времени. И факты показывают нам, что Ближний Восток был важным перекрёстком, как географически, так и в контексте эволюции человека», — рассказали учёные. Они отметили, что у неандертальцев были большие лица, но размер сам по себе не устанавливает никакой генетической связи между популяцией людей и популяциями неандертальцев. Однако учёные обнаружили некоторые черты, которые не сильно зависят от климата, что упростило выявление вероятных генетических влияний.

Вывод работы такой: большая часть скрещиваний происходила на Ближнем Востоке, а потом люди, получившие неандертальские гены, начали осваивать Азию.