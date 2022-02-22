Почему Украина не смогла успешно продавать модернизированные танки Т-72

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Почему Украина не смогла успешно продавать модернизированные танки Т-72Они были лишь внешне похожи на Т-90
Как рассказала «Российская газета», в 90-е годы танкоремонтные заводы Украины стали предлагать зарубежным странам свои варианты модернизаций Т-72. Однако успешными они не стали.
Украинцы разработали много необычных версий танка. Например, Т-72-120, на который хотели установить 1200-сильный двухтактный дизельный двигатель 6ТД-2 и 120-мм «натовскую» пушку с находившимся в забашенном отсеке автоматом заряжания. Кроме того, конструкторы по пожеланиям заказчика могли оставить 125-мм 2А46М и смонтировать 140-мм 55Л «Багира».
Однако желающих приобрести танки не нашлось. Военные подавляющего большинства стран больше интересовались подержанными Т-55 и Т-72АВ. Дело в том, что Украина предлагала боевые машины, которые даже толком не испытали.
Отмечается также, что свои модернизации украинцы сравнивали с Т-90С, но они были похожи только внешне.
Источник: Российская газета