Наука и технологии
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Почему Украина выбрала турецкие боевые беспилотники «Байрактар»

Пояснили военные эксперты
Недавно президент Турции посетил Киев. Одной из тем встречи стало расширение сотрудничества двух стран в области производства беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Почему Украина так заинтересовалась «Байрактарами»?
Почему Украина выбрала турецкие боевые беспилотники «Байрактар»

Как пишет издание «Известия», за несколько дней перед визитом Эрдогана в Киев фиксировалось повышенное присутствие в воздухе украинских Bayraktar. А во время встречи страны подписали соглашение, расширяющее договор о строительстве на Украине завода по производству беспилотников.

Журналисты пришли к выводу, что для Украины строительство завода — это и способ уменьшить стоимость дронов, и возможность прикоснуться к иностранным технологиям. Отмечается также, что после 2014 года Украина встретилась с негласным эмбарго на поставки летальных вооружений со стороны большинства зарубежных стран. С 2017 года Киев начал переговоры с Турцией, согласной на поставки.

Как заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, для Украины сейчас нет другого варианта обновить ударную авиацию, кроме как закупиться беспилотниками.

Источник: Известия
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