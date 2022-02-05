Почему Украина выбрала турецкие боевые беспилотники «Байрактар»

Как пишет издание «Известия», за несколько дней перед визитом Эрдогана в Киев фиксировалось повышенное присутствие в воздухе украинских Bayraktar. А во время встречи страны подписали соглашение, расширяющее договор о строительстве на Украине завода по производству беспилотников.

Журналисты пришли к выводу, что для Украины строительство завода — это и способ уменьшить стоимость дронов, и возможность прикоснуться к иностранным технологиям. Отмечается также, что после 2014 года Украина встретилась с негласным эмбарго на поставки летальных вооружений со стороны большинства зарубежных стран. С 2017 года Киев начал переговоры с Турцией, согласной на поставки.

Как заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, для Украины сейчас нет другого варианта обновить ударную авиацию, кроме как закупиться беспилотниками.