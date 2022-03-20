Почему в Антарктиде нет белых медведей

Белые медведей водятся за Полярным кругом на Аляске, в Канаде, Гренландии, Норвегии, России и, иногда, в Исландии. Мех животных особенно подходит для низких температур, они живут во льдах большую часть своей жизни, питаясь тюленями. В Антарктиде также есть морской лёд, низкие температуры и тюлени. Так почему же там нет белых медведей? Ответ связан с эволюцией и геологической историей Земли.

Учёные пояснили, что белые медведи — эволюционно относительно молодой вид. Они произошли от общего с бурым медведем предка где-то между 5 млн и 500 000 лет назад. Но даже 5 млн лет назад континенты находились в том же положении, что и сегодня, поэтому у белых медведей никогда не было возможности путешествовать от полюса к полюсу.