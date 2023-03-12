Почему в Австралии такие большие насекомые

Почему в Австралии такие большие насекомыеВ том числе пауки
Если вам удавалось когда-нибудь побывать в Австралии, то вы наверняка замечали, что в этой стране пауки и различные насекомые гораздо больше, чем в других регионах. Чем же это можно объяснить?
Фото: Western
Прежде всего, большие размеры насекомых в Австралии связаны с тем, что климат там тёплый. Известно, что насекомые имеют тенденцию становиться больше в более тёплых местах, ближе к экватору. А ещё австралийские кустарники - это пища, способствующая росту насекомых.
Ещё одна причина того, что на австралийском континенте насекомые настолько большие, - это климат. В целом он в Австралии засушливый.
Кроме того, оказывает влияние на рост пауков и прочих насекомых продолжительность периодов тепла. При более коротких таких периодах у насекомых остаётся мало времени на рост и созревание. Объясняется это также тем, что многие насекомые холод не переносят. Но вот в местах, где периоды тепла длинные, насекомые и вырастают больше.
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Благодаря влаге и тёплому климату многие насекомые имеют доступ к пище круглый год. В результате и жить они могут долго.
Если говорить конкретно о пауках, то ещё одна причина, почему они такие большие в Австралии, - это большое количество на континенте мелких насекомых. Объясняется это тем, что мелких фрагментов кустарника на австралийской территории много и найти их можно даже в городах.