Почему в Австралии такие большие насекомые

Прежде всего, большие размеры насекомых в Австралии связаны с тем, что климат там тёплый. Известно, что насекомые имеют тенденцию становиться больше в более тёплых местах, ближе к экватору. А ещё австралийские кустарники - это пища, способствующая росту насекомых.

Ещё одна причина того, что на австралийском континенте насекомые настолько большие, - это климат. В целом он в Австралии засушливый.

Кроме того, оказывает влияние на рост пауков и прочих насекомых продолжительность периодов тепла. При более коротких таких периодах у насекомых остаётся мало времени на рост и созревание. Объясняется это также тем, что многие насекомые холод не переносят. Но вот в местах, где периоды тепла длинные, насекомые и вырастают больше.