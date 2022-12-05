Почему в центральной части Австралии почти нет жилых поселений

Центральная Австралия представляет собой сплошную пустыню. Это совсем не так. Вообще в Австралии нет никаких серьёзных проблем с почвой или водой, а объём возобновляемой питьевой воды на материке составляет 492 км в кубе в год. И это примерно в два раза больше, чем в Пакистане, который населяет в восемь раз больше людей.

На самом деле главная причина того, что в центральной части Австралии нет городов, - это само по себе небольшое количество людей, проживающих на этом материке. Поэтому и плотность населения на нём низкая и почти нет смысла уходить вглубь материка.