Почему в центральной части Австралии почти нет жилых поселений

19:17, 05 декабря 2022
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Почему в центральной части Австралии почти нет жилых поселенийС этой особенностью связано несколько мифов
Австралия является единственной в мире страной, которая занимает целый континент. Однако большая часть материка не освоена. К тому же с этой пустынной территорией связаны несколько мифов.
Фото: World Travel Guide
Большая часть населения Австралии (то есть 85 %) живёт максимум в 50 км от океана. А в центральной части жилых построек практически нет. По поводу такой особенности есть несколько мифов.
- В центральной части Австралии живут опасные представители фауны. Это один из мифов. Часто можно услышать, что в Австралии можно встретить опасных ядовитых змей и других опасных для человека животных. Но на самом деле самым опасным животным на этом материке можно назвать, как ни странно, лошадь. И связано это только с тем, что с неё можно упасть. Другие же животные предпочитают обычно не встречаться с людьми.
- Центральная Австралия представляет собой сплошную пустыню. Это совсем не так. Вообще в Австралии нет никаких серьёзных проблем с почвой или водой, а объём возобновляемой питьевой воды на материке составляет 492 км в кубе в год. И это примерно в два раза больше, чем в Пакистане, который населяет в восемь раз больше людей.
На самом деле главная причина того, что в центральной части Австралии нет городов, - это само по себе небольшое количество людей, проживающих на этом материке. Поэтому и плотность населения на нём низкая и почти нет смысла уходить вглубь материка.