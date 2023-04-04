Почему в Китае только один часовой пояс

По всему Китаю сегодня лишь один часовой пояс - это UTC+8. Как вообще так получилось? Ведь страна тоже большая, как и наша или как США.

В период с 1912 по 1949 год в Китае было пять часовых поясов. Изменилось это в 1949 году, когда к власти пришёл Мао Цзэдун. Он стал основателем Китайской Народной Республики. В результате руководить страной стала Коммунистическая партия Китая, а по всей стране установлено было общее время - Пекинское. И это UTC+8. В России по этому часовому поясу живут в Иркутске.