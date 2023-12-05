Почему в космосе нет звука

Почему в космосе нет звукаОбъяснил учёный
На самом деле в космосе никто не сможет услышать ваш крик. Потому что там нет ни звука, ни эха. Профессор астрономии Крис Импи рассказал, с чем это всё связано.
Звук представляет собой волну энергии, которая движется через твёрдое тело, жидкость или газ. Также звук - это волна сжатия. Эта энергия образуется при вибрации голосовых связок.
Сама по себе звуковая волна распространяется по воздуху быстро. Её скорость составляет 1223 километра в час, и это быстрее, чем скорость коммерческого самолёта.
А вот космос - это вакуум. То есть пространство, которое почти не содержит материи. Звук переносится атомами и молекулами. В космическом пространстве же нет атомов и молекул, несущих звуковую волну, поэтому и нет звука. Кроме того, отсутствие звука означает и отсутствие эха.
Правда, если вы всё-таки окажетесь в космосе без скафандра, то тот факт, что ваш крик никто не услышит, будет наименьшей из проблем. Всего через 10-15 секунд вы потеряете сознание из-за нехватки кислорода.