Почему в космосе нет звука

Звук представляет собой волну энергии, которая движется через твёрдое тело, жидкость или газ. Также звук - это волна сжатия. Эта энергия образуется при вибрации голосовых связок.

Сама по себе звуковая волна распространяется по воздуху быстро. Её скорость составляет 1223 километра в час, и это быстрее, чем скорость коммерческого самолёта.