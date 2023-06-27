Почему в неделе именно семь дней, а не больше или меньше

Почему в неделе именно семь дней, а не больше или меньшеОтвет можно найти в истории
Сейчас по всему миру люди пользуются системой отсчёта, согласно которой в неделе - семь дней. Но почему именно столько, а не пять или десять?
Известно, что видимый лунный цикл длится чуть больше 7 дней, а от новолуния до полнолуния проходит примерно 15 дней.
Первыми в истории понятие недели, как считается, ввели шумеры. Их государство образовалось примерно пять тысяч лет назад в междуречье Тигра и Евфрата. А возникло понятие недели потому, что появилось оседлое сельское хозяйство и нужно было каким-то образом отсчитывать время.
Благодаря шумерским астрономам и жрецам час разделён был на 60 минут. Кроме того, у шумеров существовал солнечно-лунный календарь. В нём было 7 дней, и каждый из них посвящён был одному из богов.
В русской культуре деление времени по неделям появилось благодаря Древней Византии. Оттуда оно и пришло вместе с христианством.