Почему в неделе именно семь дней, а не больше или меньше

Известно, что видимый лунный цикл длится чуть больше 7 дней, а от новолуния до полнолуния проходит примерно 15 дней.

Первыми в истории понятие недели, как считается, ввели шумеры. Их государство образовалось примерно пять тысяч лет назад в междуречье Тигра и Евфрата. А возникло понятие недели потому, что появилось оседлое сельское хозяйство и нужно было каким-то образом отсчитывать время.