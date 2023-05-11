Почему в пустыне носят чёрную одежду, хотя она нагревается сильнее

В жарких странах люди почему-то обычно носят тёмные одежды. Хотя известно, что нагреваются тёмные цвета сильнее. С чем связано это?

Цвет одежды, которую человек носит, может поглощать и отражать свет. И цвета, которые поглощают больше света, при этом нагреваются быстрее. То есть если вы наденете тёмную одежду, то она будет притягивать больше света, а ваше тело будет сильнее нагреваться. С белым и серым цветами всё наоборот.