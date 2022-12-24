Почему в радугу не входят чёрный, серый и коричневый цвета

Мы знаем, что свет распространяется волнами. Разные цвета имеют разные длины волн. Каждый из них поэтому преломляется об капли воды немного по-разному.

В радуге, конечно, разные цвета смешиваются друг с другом, и трудно сказать, где заканчивается один цвет и начинается другой. Например, синий и зелёный находятся рядом друг с другом в цветовом спектре, и мы можем увидеть где-то между бирюзовый. А вот коричневый представляет собой смесь красного и зелёного, но эти полосы в радуге не соседствуют друг с другом. То же самое касается многих других цветов.

Также есть два цвета, которые мы никогда не увидим в радуге — чёрный и белый. Черный — это в принципе отсутствие цвета, а белый — сочетание всех цветов вместе. Серый — это смесь чёрного и белого, и поскольку мы никогда не можем видеть эти два цвета в радуге, мы также не можем видеть и его.