Почему в США ополчились против газовых плит

Данные Агентства по охране окружающей среды показывают, что выбросы газовых плит, которые включают формальдегид, окись углерода и оксиды азота, могут достигать небезопасных уровней. Один из учёных рассказал об исследовании, которое показало, что утечка метана из плит, работающих на природном газе, оказывает воздействие на климат, сравнимое с выбросами углекислого газа от 500 000 автомобилей с бензиновым двигателем.

Учёный также отметил, что газовые плиты могут представлять угрозу для здоровья, поскольку они расположены на кухне, где мы можем вдыхать много выбросов. Водонагреватели с этой точки зрения более безопасны. Эксперт советует каждому, у кого есть возможность, перейти с газовой плиты на индукционную.