Почему в вашей голове "застревают" песни

И чем это грозит

У вас так скорее всего было: вы вроде прослушали не самую замысловатую песню, но вот мотив ее настолько “заедает” у вас в голове, что вы потом ходите и напеваете его несколько дней, а то и недель. “Известия” со ссылкой на врача-психиатра Галину Родригес-Родригес, рассказало об этом феномене.