Почему в вашей голове "застревают" песни

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Почему в вашей голове "застревают" песниИ чем это грозит
У вас так скорее всего было: вы вроде прослушали не самую замысловатую песню, но вот мотив ее настолько “заедает” у вас в голове, что вы потом ходите и напеваете его несколько дней, а то и недель. “Известия” со ссылкой на врача-психиатра Галину Родригес-Родригес, рассказало об этом феномене.
Английские ученые даже придумали название этому феномену — earworm (дословно "ушной червь"). Такие состояния объясняются тем, что чаще всего прилипчивые мелодии достаточно просты, а текст в большинстве случаев незамысловат. Поэтому назойливые песни легко запоминаются. Это происходит в моменты, когда мы либо слишком сильно погрузились в мыслительный процесс, либо, наоборот, ничем не заняты
Галина Родригес-Родригес
Врач-психиатр
Так, люди могут запомнить даже песни или мелодии, которые им ну вообще не нравятся, отмечает врач. Что, кстати, приводит к стрессу у человека, отчего существенно снижается способность сосредоточиться на чем-либо важном.