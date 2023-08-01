Почему в Японии вместо зелёного сигнала светофора - синий

Изначально в японском языке вообще не было отдельного слова, обозначающего зелёный цвет. Было только слово aoi (青い), которое использовали, чтобы охарактеризовать холодные оттенки. Например, синий, голубой, изумрудный и другие похожие цвета и оттенки. То есть и синий, и зелёный цвет описывался раньше японцами одним словом.

Чуть позже у жителей Японии появилось слово, обозначающее именно зелёный цвет. Это midori (緑). Однако до сих пор люди продолжают называть синий и зелёный цвета одинаково - aoi.