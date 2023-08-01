Почему в Японии вместо зелёного сигнала светофора - синий

Почему в Японии вместо зелёного сигнала светофора - синийВсё дело в особенностях японского языка
Если вы бывали в Японии или смотрели фильмы, которые снимались в этой стране, то наверняка обращали внимание на необычные светофоры. Вместо зелёного цвета в них используется синий. Почему так?
Изначально в японском языке вообще не было отдельного слова, обозначающего зелёный цвет. Было только слово aoi (青い), которое использовали, чтобы охарактеризовать холодные оттенки. Например, синий, голубой, изумрудный и другие похожие цвета и оттенки. То есть и синий, и зелёный цвет описывался раньше японцами одним словом.
Чуть позже у жителей Японии появилось слово, обозначающее именно зелёный цвет. Это midori (緑). Однако до сих пор люди продолжают называть синий и зелёный цвета одинаково - aoi.
Самые первые светофоры в Японии появились в 30-х годах XX века. Они были самыми обычными, то есть имели красный, жёлтый и зелёный цвета. Несмотря на это, японцы продолжали называть зелёный цвет аоi, а не midori. В результате в 1973 году правительство страны приняло решение создавать светофоры с синим сигналом вместо зелёного. В итоге оказалось проще не переучивать людей, а поставить по всей стране особые светофоры.