Почему вам стоит делать недельный отдых от социальных сетей

Для исследования ученые случайным образом распределили 154 человека в возрасте от 18 до 72 лет, которые ежедневно пользовались социальными сетями, либо в группу, где их попросили прекратить пользоваться всеми социальными сетями на одну неделю, либо в контрольную группу, где они могли продолжать листать страницы в обычном режиме. В начале исследования были получены исходные показатели тревожности, депрессии и благополучия.

Через неделю у участников, которых попросили сделать недельный перерыв, наблюдалось значительное улучшение самочувствия, депрессии и тревожности по сравнению с теми, кто продолжал пользоваться социальными сетями.

"Если вы тратите на пролистывание соцсетей несколько часов в неделю и чувствуете, что это негативно влияет на вас, возможно, стоит сократить их использование и посмотреть, поможет ли это", заявил ведущий исследователь из Департамента здравоохранения Бата доктор Джефф Ламберт.