Почему вам стоит держаться подальше от iPhone, Netflix и Spotify

Держитесь подальше от iPhone, пишет фонд, объясняя это тем, что все устройства Apple содержат программное обеспечение, которое “враждебно относится к пользователям”. Хотя компания утверждает, что заботится о конфиденциальности пользователей, “она без колебаний ставит за ними слежку … Компания Apple уже не раз использовала свой абсолютный контроль над пользователями для того, чтобы заставить замолчать политических активистов и помочь правительствам шпионить за миллионами пользователей”.

Также не стоит “приближаться” к M1 MacBook и MacBook Pro: В ноябре 2020 года macOS была поймана на том, что предупреждает Apple каждый раз, когда пользователь открывает приложение, пишут авторы справочника.

Держитесь подальше и от Amazon, потому что “они используют оруэлловский контроль над своими устройствами и сервисами, чтобы шпионить за пользователями и держать их в ловушке в своем "огороде””.

Под негативную оценку FSF попали и Spotify, Apple Music и другие крупные стриминговые сервисы. Помимо музыки, обремененной защитой от свободного распространения, люди, которые хотят использовать Spotify, должны устанавливать дополнительное “проприетарное программное обеспечение”. Даже клиент Spotify для GNU/Linux использует “проприетарное программное обеспечение”. Apple Music не лучше, и накладывает серьезные ограничения на музыку, передаваемую через платформу.

Netflix, как сообщается в справочнике, “используют свое место в Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA), чтобы выступать за ужесточение ограничений для пользователей, и стимулируют усилия по внедрению обременительной защиты в “ткань Интернета”.