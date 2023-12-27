Почему ваша кошка не пьёт воду там же, где ест

Почему ваша кошка не пьёт воду там же, где естЕсть несколько объяснений такого поведения
Многие кошки почему-то пьют водопроводную воду, а не ту, что у них в миске. С чем же связаны такие странные предпочтения?
Генетическая память кошек «советует» им избегать воды, которая находится рядом с пищей. Дикие кошки, когда ловили добычу, сразу же её съедали. При этом они не прикасались к воде в тех местах, где ели, поскольку она могла быть уже загрязнённой.
Помимо этого, кошка может отказываться от питья, если от миски исходит запах другого животного. Также кошки стараются делать так, чтобы питьё и пища никак не соприкасались из-за сильной чувствительности к вкусам и запахам, тонкого нюха.
Также причиной того, что кошки пьют воду из других ёмкостей, а не из миски, может быть её размер. Животные предпочитают большие ёмкости, так как они кажутся им более гигиеничными, безопасными.
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