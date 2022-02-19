Почему ваша кухонная губка — рассадник бактерий

Как пояснили учёные, губка — такое привлекательное место для микробов не только из-за того, что в ней остаются кусочки пищи, но и из-за самой её структуры. Надо также понимать, что некоторые бактерии процветают в разнообразном сообществе. Физическая среда, которая позволяет комфортно жить разным видам, приводит к самым высоким уровням биоразнообразия. Кухонная губка обеспечивает именно такую оптимальную среду.

Эксперименты учёных доказали, что предмет кухонной утвари действительно так же комфортен для микробов, что и обычная почва. Губка имитирует различные степени разделения, встречающиеся в почве, в результате оказываясь эффективнее любого лабораторного оборудования.