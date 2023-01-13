Почему ваша собака агрессивная? Ответ науки

Считается, что на агрессивность влияли как физические признаки, такие как вес, так и социальные и экологические факторы. Полученные данные подтвердили гипотезу исследователей о том, что поведение собак не только определяется генетикой или зависит от неё, но и является результатом постоянного взаимодействия с окружающей средой.

Было обнаружено, что пол владельца может предсказать отношение пса к незнакомцам. Так, собаки, принадлежащие женщинам, были менее агрессивными. Пол домашнего животного, по-видимому, также повлиял на агрессивность: у сук она была на 40% ниже, чем у кобелей. Длина морды была ещё более важной: агрессивность по отношению к хозяину была на 79% более вероятной у собак типа мопсов. Исследование также показало, что чем тяжелее пёс, тем меньше вероятность того, что он проявит агрессию по отношению к своему владельцу.

Выводы, связанные с владельцем, не являются причинно-следственными корреляциями, отметили учёные.