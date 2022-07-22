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Почему вашей собаке не стоит давать сырое мясо

И работает ли это на дачных собаках
Научные работы, проведенные учеными из Великобритании, предупреждают владельцев собак, которые часто кормят своих питомцев сырым мясом. Исследования показывает, что домашние животные, которых кормят сырым мясом, чаще становятся носителями бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Почему вашей собаке не стоит давать сырое мясо

"Кишечная палочка - широко распространенная бактерия, которая встречается в кишечнике всех людей и животных, однако она является распространенной причиной многих заболеваний, включая инфекцию мочевыводящих путей, и может вызвать сепсис при распространении на другие части тела", - объяснил Мэтью Ависон, микробиолог.

В первом исследовании изучалось более 200 щенков. Щенкам было всего 16 недель, и исследователи подтвердили устойчивую связь между животными, которых кормили сырым мясом, и наличием в их фекалиях устойчивой к антибиотикам кишечной палочки.

Второе, более позднее исследование, было посвящено различиям между городскими и сельскими собаками. Устойчивая к антибиотикам кишечная палочка была обнаружена в фекалиях обоих типов собак

Все это в конечном итоге привело исследователей к выводу, что кормление собаки сырым мясом может повысить вероятность того, что животное станет носителем устойчивой к антибиотикам кишечной палочки. Кристен Рейер, соавтор обоих исследований, говорит, что полученные результаты не должны пугать владельцев домашних животных, а наоборот, служить напоминанием о необходимости соблюдать правила гигиены при кормлении и уборке за своими собаками.

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