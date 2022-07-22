Почему вашей собаке не стоит давать сырое мясо

"Кишечная палочка - широко распространенная бактерия, которая встречается в кишечнике всех людей и животных, однако она является распространенной причиной многих заболеваний, включая инфекцию мочевыводящих путей, и может вызвать сепсис при распространении на другие части тела", - объяснил Мэтью Ависон, микробиолог.

В первом исследовании изучалось более 200 щенков. Щенкам было всего 16 недель, и исследователи подтвердили устойчивую связь между животными, которых кормили сырым мясом, и наличием в их фекалиях устойчивой к антибиотикам кишечной палочки.

Второе, более позднее исследование, было посвящено различиям между городскими и сельскими собаками. Устойчивая к антибиотикам кишечная палочка была обнаружена в фекалиях обоих типов собак

Все это в конечном итоге привело исследователей к выводу, что кормление собаки сырым мясом может повысить вероятность того, что животное станет носителем устойчивой к антибиотикам кишечной палочки. Кристен Рейер, соавтор обоих исследований, говорит, что полученные результаты не должны пугать владельцев домашних животных, а наоборот, служить напоминанием о необходимости соблюдать правила гигиены при кормлении и уборке за своими собаками.

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