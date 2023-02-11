Почему ваши отпечатки пальцев именно такие

Всем давно известно, что отпечатки пальцев у людей разные. Даже у однояйцевых близнецов они не сходятся. Почему это так, осталось загадкой. В новом исследовании авторы попытались разгадать тайну.

Чтобы лучше понять, как развиваются отпечатки пальцев и почему они различаются у людей, группа отследила их формирование у эмбрионов мышей. Они обнаружили то, что известно как система реакции-диффузии Тьюринга.

Еще в 1950-х годах Алан Тьюринг предложил процесс развития, при котором листья растут в уникальном порядке. Он предположил, что некоторые молекулы в развивающейся системе способствуют росту клеток, в то время как другие активно препятствуют этому. В результате две силы действуют друг против друга и на соседние клетки. Это приводит к образованию узоров.

Наблюдая за появлением отпечатков пальцев у зародышей мышей, исследователи смогли увидеть, что клетки кожи ведут себя в соответствии с системой реакции-диффузии. Процесс взаимодействия начинается в трёх точках пальца — кончике, в центре подушечки и ближе ко второй фаланге пальца. Так появляются уникальные завитки. Уникальность здесь обусловлена случайным характером процесса.