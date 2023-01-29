Почему ветряная энергия в США отстает от мировых показателей

При этом, сообщает издание, 17 проектов ветроэнергетики в восточной части США сталкиваются со "значительным" сопротивлением, а акционеры "оказывают давление на компании, чтобы те не инвестировали в новые проекты сверх той волны, которая уже началась. Растущие расходы, вызванные инфляцией и нехваткой рабочей силы, заставляют застройщиков говорить о том, что их проекты могут оказаться нерентабельными. Множество судебных исков и ожидаемые федеральные ограничения по защите дикой природы могут еще больше увеличить расходы.

А пока власти США планируют осваивать морскую ветряную энергию, активисты выступают в суде остановить развитие морских ветряков ради защиты китов. И это несмотря на то, что американское агентство NOAA, занимающееся мониторингом океана, утверждает, что киты не страдают от ветряной энергии.