Наука и технологии
12:42, 29 января 2023
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Почему ветряная энергия в США отстает от мировых показателей

Среди причин: активисты, расходы и не только

По данным Washington Post, во всех Соединенных Штатах всего семь работающих оффшорных ветряных турбин. В то время, как в Европе их более 5 000, как и в Китае, где насчитываются тысячи подобных устройств генерации энергии посредством ветра.

Почему ветряная энергия в США отстает от мировых показателей

Фото: Unsplash

При этом, сообщает издание, 17 проектов ветроэнергетики в восточной части США сталкиваются со "значительным" сопротивлением, а акционеры "оказывают давление на компании, чтобы те не инвестировали в новые проекты сверх той волны, которая уже началась. Растущие расходы, вызванные инфляцией и нехваткой рабочей силы, заставляют застройщиков говорить о том, что их проекты могут оказаться нерентабельными. Множество судебных исков и ожидаемые федеральные ограничения по защите дикой природы могут еще больше увеличить расходы.

А пока власти США планируют осваивать морскую ветряную энергию, активисты выступают в суде остановить развитие морских ветряков ради защиты китов. И это несмотря на то, что американское агентство NOAA, занимающееся мониторингом океана, утверждает, что киты не страдают от ветряной энергии.

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