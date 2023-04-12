Наука и технологии
23:13, 12 апреля 2023
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Почему влажные салфетки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в унитаз

Вот какой вред они несут

Влажные салфетки мы используем так часто для разных целей, что уже не задумываемся, вредят ли они природе или нашему здоровью. Однако специалисты не рекомендуют выбрасывать влажные салфетки в унитаз.

Почему влажные салфетки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в унитаз

Фото: BigLike Images

По данным организации Water UK, 93% засоров канализации происходит из-за смывания влажных салфеток в унитаз. Причём устранение этих засоров обходится в 100 миллионов фунтов стерлингов в год. А ещё большая часть таких салфеток - примерно 90% - содержит в своём составе пластик.

Несмотря на то что влажные салфетки очень популярны в быту, мало известно об их влиянии на окружающую среду.

Почему влажные салфетки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в унитаз

JoyImage

Изготавливаются влажные салфетки из нетканых волокон, которые сплавляются друг с другом механически либо с помощью химикатов или тепла. Отдельные волокна могут быть созданы из натуральных материалов или же из материалов на основе нефти (пластик).

Большая часть влажных салфеток - это смесь натуральных и синтетических волокон. Многие салфетки содержат пластик. Кроме того, в состав влажных салфеток входят химические вещества, в том числе чистящие или дезинфицирующие средства, которыми пропитывается материал.

Если влажные салфетки неправильно утилизировать, то это может создать опасность для окружающей среды. Связано это будет с химическими элементами или с пластиком. Хорошо известно, что пластик разлагается очень медленно и сотни лет может находиться на свалке.

К тому же при попадании в окружающую среду, в том числе в реки, океан, почву, влажные салфетки загрязняют всё микропластиком в виде микроволокон.

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