Почему влажные салфетки нужно выбрасывать в мусорное ведро, а не смывать в унитаз

Изготавливаются влажные салфетки из нетканых волокон, которые сплавляются друг с другом механически либо с помощью химикатов или тепла. Отдельные волокна могут быть созданы из натуральных материалов или же из материалов на основе нефти (пластик).

Большая часть влажных салфеток - это смесь натуральных и синтетических волокон. Многие салфетки содержат пластик. Кроме того, в состав влажных салфеток входят химические вещества, в том числе чистящие или дезинфицирующие средства, которыми пропитывается материал.

Если влажные салфетки неправильно утилизировать, то это может создать опасность для окружающей среды. Связано это будет с химическими элементами или с пластиком. Хорошо известно, что пластик разлагается очень медленно и сотни лет может находиться на свалке.

К тому же при попадании в окружающую среду, в том числе в реки, океан, почву, влажные салфетки загрязняют всё микропластиком в виде микроволокон.