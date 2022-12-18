Почему во Второй мировой войне погибло в разы больше людей, чем в Первой мировой

Почему во Второй мировой войне погибло в разы больше людей, чем в Первой мировойЕсть несколько объяснений этого
Известно, что в ходе Второй мировой погибли 85 миллионов человек. В то же время в Первую мировую число жертв было намного меньше: 16 миллионов. Но с чем связана такая большая разница в количестве погибших?
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Чтобы понять, понять, почему Вторая мировая война оказалась более смертоносной, чем Первая мировая, нужно выяснить сначала несколько моментов.
Прежде всего, это территория, где велась война. Первая мировая затрагивала практически всю Европу (участвовали в ней все великие европейские державы вместе со своими колониями). Подавляющее большинство боевых действий происходило как раз в Европе.
Что касается Второй мировой, то в неё был втянут практически весь мир. Многие бои в этот период тоже происходили на европейской территории, однако также были сражения в Северной Америке и на других континентах. К тому же принимали участие в данной войне не только европейские страны, но и, например, Япония.
Согласно статистике, во время Второй мировой войны только в Тихом океане погибло примерно 25 миллионов человек. И это уже больше, чем общее число жертв Первой мировой. Также из них - 19 миллионов простых граждан.
Самой кровопролитной войной в истории Вторая мировая стала ещё и за счёт развития технологий. В начале Первой мировой самолёты использовались для разведки, но вскоре все стороны конфликта начали придумывать, как сбивать самолёты друг друга. В дальнейшем, во время Второй мировой, самолёты и стали самым главным оружием. Немецкие военные активно использовали бомбардировщики и истребители в рамках блицкрига.
Кроме того, в этот период стратегия победы над противником заключалась в массовом уничтожении мирных жителей. И если в Первую мировую погибло примерно 10 миллионов мирных граждан, то во Вторую - около 50-55 миллионов человек.
Большая часть боевых действий в ходе Первой мировой велась за пределами населённых пунктов. Также самым грозным оружием в это время являлась артиллерия. В период же Второй мировой самолёты могли сбрасывать бомбы на любые города. Например, Дрезден из-за этого превратился в руины всего за три дня. Нельзя не упомянуть и о применении ядерного оружия американскими солдатами.
До начала Второй мировой войска в основном передвигались пешком. Поэтому в целом они достигали пунктов назначения не так быстро и не могли сильно рассредоточиться. Когда же появились во Вторую мировую танки и другая военная техника, это позволило ускорить боевые действия.
Также немецкие солдаты захватывали в плен людей и отправляли их в трудовые лагеря. Некоторых они расстреливали или же убивали при помощи газа, вызывающего удушье. По оценкам специалистов, в период немецкого вторжения было убито примерно 2,8-3,3 миллиона советских военнопленных. И это ещё не всё: из-за политической идеологии погибло в это время 200 тысяч масонов, 5 тысяч свидетелей Иеговы. Инвалиды тоже уничтожались немецкой армией.