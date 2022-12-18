Почему во Второй мировой войне погибло в разы больше людей, чем в Первой мировой

Чтобы понять, понять, почему Вторая мировая война оказалась более смертоносной, чем Первая мировая, нужно выяснить сначала несколько моментов.

Прежде всего, это территория, где велась война. Первая мировая затрагивала практически всю Европу (участвовали в ней все великие европейские державы вместе со своими колониями). Подавляющее большинство боевых действий происходило как раз в Европе.

Что касается Второй мировой, то в неё был втянут практически весь мир. Многие бои в этот период тоже происходили на европейской территории, однако также были сражения в Северной Америке и на других континентах. К тому же принимали участие в данной войне не только европейские страны, но и, например, Япония.

Согласно статистике, во время Второй мировой войны только в Тихом океане погибло примерно 25 миллионов человек. И это уже больше, чем общее число жертв Первой мировой. Также из них - 19 миллионов простых граждан.