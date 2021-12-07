Почему водородные автомобили — плохая идея

Автор научной статьи Энтони Пэтт (Anthony Patt), профессор из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Он высказал мнение, что ископаемое топливо следует заменить возобновляемой электроэнергией, а не водородной энергией.

Учёный объяснил, что водород — это энергоноситель, а не источник энергии, и может быть получен тремя способами. «Серый» водород, который производится больше всего, обеспечивает выбросы углекислого газа и метана, что, мягко говоря, противоречит идее защиты окружающей среды. «Синий» водород производится из природного газа, что в долгосрочной перспективе тоже плохое решение. А вот «зелёный» водород не производит прямых выбросов, однако для его производства нужна электроэнергия.

Пэтт спрашивает, почему бы тогда просто не использовать возобновляемую электроэнергию? Профессор считает, что водородную энергетику лоббируют те же топливные компании.