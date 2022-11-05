Почему военные действия в Чёрном море могут привести к вымиранию дельфинов

20:28, 05 ноября 2022
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Почему военные действия в Чёрном море могут привести к вымиранию дельфиновА вы думали, это всё пройдёт без последствий?
Учёные, изучающие регион Чёрного моря, сообщили о «необычном росте» случаев выброса на берег дельфинов, морских свиней и китов весной и летом 2022 года. Это связывают с боевыми действиями.
Исследователи говорят, что конфликт между Россией и Украиной ставит под огромную угрозу весь бассейн Чёрного моря. Более 700 погибших дельфинов и морских свиней были обнаружены на побережьях Болгарии, Румынии, Турции и Украины.
Были сообщения о том, что дельфины выбрасывались на берег с телесными повреждениями, такими как ожоги, которые могли быть прямым результатом попадания под перекрёстный огонь. Кроме того, на животных может влиять шум, связанный с военными действиями. Звуки взрывов могут дезориентировать дельфинов и морских свиней.