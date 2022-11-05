Почему военные действия в Чёрном море могут привести к вымиранию дельфинов

Исследователи говорят, что конфликт между Россией и Украиной ставит под огромную угрозу весь бассейн Чёрного моря. Более 700 погибших дельфинов и морских свиней были обнаружены на побережьях Болгарии, Румынии, Турции и Украины.

Были сообщения о том, что дельфины выбрасывались на берег с телесными повреждениями, такими как ожоги, которые могли быть прямым результатом попадания под перекрёстный огонь. Кроме того, на животных может влиять шум, связанный с военными действиями. Звуки взрывов могут дезориентировать дельфинов и морских свиней.