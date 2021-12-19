Почему военные корабли США начали досрочно ржаветь

Авторы американского издания Task & Purpose считают, что постоянное пребывание боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в море в ходе несения боевого дежурства не даёт времени для проведения регламентных работ. Отмечается, что сейчас ряд судов остро нуждаются в техническом обслуживании.

Так, коррозию заметили на эсминцах USS Curtis Wilbur USS James E. Williams и десантном корабле USS Fort McHenry. Это, как отмечают авторы, является очевидным свидетельством того, что работа идёт на износ. Недавно коррозию обнаружили и на эсминцах USS Arleigh Burke, а также USS Zumwalt.

Эксперты рассказали, что на данный момент 77 из 295 боевых кораблей ВМС США находились в развёртывании. Так ВМС пытаются сдерживать противников на всех направлениях. Но такое сдерживание достигается ценой боевой готовности, заключают специалисты.