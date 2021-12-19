Наука и технологии
Сегодня в 17:56
1 мин.

Почему военные корабли США начали досрочно ржаветь

Мнение экспертов
Эксперты высказали мнение относительно причин того, почему военные корабли США ржавеют.
Почему военные корабли США начали досрочно ржаветь

Авторы американского издания Task & Purpose считают, что постоянное пребывание боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в море в ходе несения боевого дежурства не даёт времени для проведения регламентных работ. Отмечается, что сейчас ряд судов остро нуждаются в техническом обслуживании.

Так, коррозию заметили на эсминцах USS Curtis Wilbur USS James E. Williams и десантном корабле USS Fort McHenry. Это, как отмечают авторы, является очевидным свидетельством того, что работа идёт на износ. Недавно коррозию обнаружили и на эсминцах USS Arleigh Burke, а также USS Zumwalt.

Эксперты рассказали, что на данный момент 77 из 295 боевых кораблей ВМС США находились в развёртывании. Так ВМС пытаются сдерживать противников на всех направлениях. Но такое сдерживание достигается ценой боевой готовности, заключают специалисты.

Источник: Военное обозрение
Новости партнеров
Новости партнеров