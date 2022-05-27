Почему военные США не хотят покупать свой же истребитель F-35?

Военно-морские силы США в настоящее время закупают довольно мало самолётов F-35. С чем это связано?

На сегодняшний день ВМС США обладают 888 единицами боевых самолётов. Но F-35C среди них - 49 единиц. Причём в 2022 году другие страны эксплуатируют гораздо больше самолётов-«невидимок»: например, у Китая сейчас моделей J20 в два раза больше, чем у флота США - F-35C.

Также, если сравнивать популярность вариантов F-35 (А, B, С), то становится очевидным, что версию С закупают не так активно. Из-за чего так произошло?

Отчасти связано это со стоимостью. К примеру, цена F-35А составляет 98,2 миллиона долларов, F-35B - 148,1 миллиона долларов, F-35C - 119,4 миллиона долларов. Вариант B - самый дорогой, но объясняется это наличием возможности короткого взлёта и вертикальной посадки у этих истребителей. Тем не менее в последние несколько лет модель F-35C стала отставать по количеству заказов для вооружённых сил США от F-35B. На самом деле ВМС просто не собирались приобретать много истребителей F-35C.