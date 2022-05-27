Почему военные США не хотят покупать свой же истребитель F-35?Есть несколько причин
Военно-морские силы США в настоящее время закупают довольно мало самолётов F-35. С чем это связано?
На сегодняшний день ВМС США обладают 888 единицами боевых самолётов. Но F-35C среди них - 49 единиц. Причём в 2022 году другие страны эксплуатируют гораздо больше самолётов-«невидимок»: например, у Китая сейчас моделей J20 в два раза больше, чем у флота США - F-35C.
Также, если сравнивать популярность вариантов F-35 (А, B, С), то становится очевидным, что версию С закупают не так активно. Из-за чего так произошло?
Отчасти связано это со стоимостью. К примеру, цена F-35А составляет 98,2 миллиона долларов, F-35B - 148,1 миллиона долларов, F-35C - 119,4 миллиона долларов. Вариант B - самый дорогой, но объясняется это наличием возможности короткого взлёта и вертикальной посадки у этих истребителей. Тем не менее в последние несколько лет модель F-35C стала отставать по количеству заказов для вооружённых сил США от F-35B. На самом деле ВМС просто не собирались приобретать много истребителей F-35C.
При этом сейчас F-35C находится на пути к тому, чтобы стать единственным боевым самолётом военно-морского флота США. Это случится примерно в 2024 году. В начале 2020-х годов американская армия пополнится ещё несколькими десятками истребителей F-35C. Есть даже вероятность, что некоторые из Super Hornet будут заменены именно этими моделями.
Так почему же сегодня ВМС США почти не закупают «невидимки»? Дело в том, что американские военные тратят много средств на системы создания помех: например, на Glowler, как у Super Hornet. Такие глушители способны нарушать работу радаров противника с больших расстояний. Одновременно обеспечивается и защита целой группы самолётов ВМС США. За счёт этого американцы не так сильно нуждаются в большом количестве истребителей-«невидимок» F-35C.
Что касается характеристик, то F-35C сильнее ограничен в плане вооружения, чем F/A-18 Super Hornet (2 бомбы и 2 ракеты против 6 бомб и 4 ракет). К тому же в комплектации С доступен только один топливный бак.