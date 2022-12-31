Почему волосы в носу и ушах становятся более заметными с возрастом

Волосы проходят три фазы: фазу анагена, когда активно растут, фазу катагена, когда перестают расти, и, наконец, фазу телогена, когда они отдыхают, прежде чем снова начнут расти. Некоторые учёные предположили, что волосы в носу становятся более заметными с возрастом у мужчин из-за влияния тестостерона на продолжительность фазы анагена.

У мужчин в период полового созревания по мере повышения уровня тестостерона мелкие волосы на лице, подмышках, груди, ногах, руках и в области лобка становятся крупнее. В более позднем возрасте фолликулы в носу и ухе становятся чувствительными к тестостерону, а также увеличиваются в размерах, что приводит к росту волос. Парадоксально, но волосяные фолликулы кожи головы у некоторых мужчин реагируют противоположным образом: они проводят меньше времени в фазе анагена, что приводит к облысению.