Почему всё больше физиков начинают считать пространство и время иллюзиями

Квантовая запутанность описывает ситуацию, когда квантовые состояния двух или большего числа объектов оказываются взаимозависимыми. При этом взаимозависимость сохраняется даже на огромных расстояниях. Так, запутанность подразумевает, что на самом фундаментальном уровне всё во Вселенной является частью единого целого.

Исследователи уже начали переосмысливать пространство-время как следствие запутанности. Как сказал физик-теоретик из Принстонского университета Натан Зайберг, он почти уверен, что пространство и время — иллюзии. «Это примитивные понятия, которые будут заменены чем-то более изощрённым».

Современная физика не начинается с пространства и времени. Вместо этого сами пространство и время считаются продуктами чего-то более фундаментального.