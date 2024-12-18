Почему вы больше нужны мошенникам, чем хакерам

Криптомошенники часто обещают легкое богатство. Мошеннические инвестиционные схемы, фишинговые электронные письма и фальшивые акции заманивают жертв, предлагая быструю прибыль. Они обманывают людей с помощью поддельных торговых платформ или выдают себя за криптовалютных блогеров в соцсетях, обещая удвоить/утроить/учетверить средства.

Идеальная цель — люди с ограниченными знаниями о криптовалютах или те, на ком работают «схемки», например, одобрение знаменитостей или авторитетов.

Чтобы защитить себя: