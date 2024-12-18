Почему вы больше нужны мошенникам, чем хакерам

Опубликовано 18 декабря 2024, 19:381 мин.
Почему вы больше нужны мошенникам, чем хакерамПочему криптомошенники, а не хакеры, нацелены на вас
HackerNoon: вы больше нужны мошенникам, чем хакерам. Криптомошенники и хакеры действуют по-разному, но мошенники чаще ориентируются на таких людей, как вы, считает автор новой статьи для HackerNoon. Мошенники используют психологию человека, прибегая к уловкам, чтобы заставить людей расстаться со своими деньгами. С другой стороны, хакеры обычно нападают на предприятия, взламывая системы для получения куда больших финансовых выгод.
Криптомошенники часто обещают легкое богатство. Мошеннические инвестиционные схемы, фишинговые электронные письма и фальшивые акции заманивают жертв, предлагая быструю прибыль. Они обманывают людей с помощью поддельных торговых платформ или выдают себя за криптовалютных блогеров в соцсетях, обещая удвоить/утроить/учетверить средства.
Идеальная цель — люди с ограниченными знаниями о криптовалютах или те, на ком работают «схемки», например, одобрение знаменитостей или авторитетов.
Чтобы защитить себя:
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Используйте многофакторную аутентификацию.
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Проверяйте легитимность криптовалютной биржи.
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Избегайте обмена приватными ключами.
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Дважды проверьте URL-адреса на наличие поддельных сайтов.
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Тщательно изучайте инвестиционные возможности.