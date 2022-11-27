Почему вы никак не хотите засыпать? Учёные определили, от чего это зависит

Исследование было основано на теории временной саморегуляции, которая предполагает, что люди с большей вероятностью будут более целеустремлёнными, если у них есть сильная надежда на будущее. То есть они верят, что их будущие «я» станут лучше в результате их нынешних действий.

С другой стороны, люди со слабой верой в будущее менее склонны к целенаправленному поведению. Они могут с большей вероятностью откладывать какие-то дела или отказываться от своих целей, когда сталкиваются с трудностями.

В исследовании участвовали 3687 китайских студентов. Они заполнили различные опросники. Исследователи обнаружили, что более ориентированные на будущее студенты, как правило, демонстрировали более высокий уровень самоконтроля и более низкий уровень импульсивности, что, в свою очередь, было связано с меньшей прокрастинацией перед сном. Более низкие уровни импульсивности также были связаны с менее проблемным использованием смартфона.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что ориентированность на будущее связана с хорошим сном.