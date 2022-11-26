Почему вы так часто подворачиваете ногу. Объяснение науки

В какой-то степени растяжение связок голеностопного сустава является неотъемлемой частью активной деятельности, пишет Science Alert. Но если это происходит снова и снова, тому есть причина.

Большой обзор исследований растяжений связок голеностопного сустава показал, что у большинства людей, которые активно занимаются спортом или тренируются, вероятность вывиха на 1000 часов тренировочного времени довольно низкая. Однако у женщин риск травмы выше, а занятия спортом в помещении и на корте были наиболее рискованными.

Наиболее частый тип растяжения связок голеностопного сустава возникает, когда связки на внешней стороне растягиваются или рвутся, если сустав выходит за пределы нормального диапазона движения. Убедительные данные исследований показывают, что после того, как люди вывихнули лодыжку, они с большей вероятностью вывихнут её снова. У некоторых людей также может развиться так называемая хроническая нестабильность голеностопного сустава. Тогда они снова и снова вывихивают лодыжку. Повторяющиеся травмы могут наблюдаться у 70% пациентов.

Почему? Возможно, это как-то связано с потрясающей способностью мозга постоянно адаптироваться. Возможно, наш мозг подсознательно компенсирует травму лодыжки. Это могут быть, например, хромота или небольшое изменение походки. Не исключено, что вы подсознательно не хотите напрягать лодыжку из-за боязни повторного растяжения. Это может подвергнуть другие суставы или противоположную конечность повышенному риску.